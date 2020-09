Política Quase 300 servidores já pediram afastamento para disputar eleições em Goiás Prazo para desincompatibilização se encerrou no dia 15 de agosto, mas dados do Estado ainda são parciais; 18 militares vão disputar cargo de prefeito na capital e no interior

Um levantamento parcial feito pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) de Goiás, na sexta-feira (28), a pedido do POPULAR, mostrou que 298 servidores civis pediram desincompatibilização do cargo, ou seja, solicitaram licença para disputar as eleições de 2020. Os funcionários que estarão no pleito municipal tinham até o dia 15 de agosto para se afastarem.O n...