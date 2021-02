Política Quase 150 prefeitos se mobilizam por nova eleição na AGM Documento cobra assembleia sobre mudança na diretoria da Associação Goiana dos Municípios, após prorrogação até 2022 do mandato de agora ex-prefeito

Um grupo de prefeitos de cidades goianas - liderado pelo chefe do Executivo de Gameleira, Wilson Tavares (DEM) – entregou ontem na sede da Associação Goiana dos Municípios (AGM) um documento que convoca assembleia, no dia 12 de março, com o objetivo de deliberar sobre a realização de nova eleição para diretoria da entidade. De acordo com Wilson, o documento tem a assi...