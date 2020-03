Política 'Quando você ataca as instituições, ataca a democracia', diz Toffoli O presidente do Supremo ainda afirmou que não vê riscos à democracia no País e que as instituições 'estão funcionando, com Congresso, Executivo, Judiciário e imprensa livre', mas é necessário atenção

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, falou na manhã desta terça-feira, 3, em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre as manifestações em apoio ao governo Jair Bolsonaro (sem partido), marcadas para o próximo dia 15. Segundo ele, que disse respeitar a liberdade de expressão, há limite para as manifestações. "Você pode criticar uma produção de alguma...