Política Quadro de Maguito é grave, mas estável

Internado há um mês em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) continua com estado de saúde grave, mas estável. O emedebista segue respirando com suporte de ventilador e de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), aparelho que funciona como um pulmão artificial. ...