Política Quadro de Bruno Covas é considerado irreversível, diz equipe médica O prefeito de São Paulo iniciou tratamento contra o câncer em 2019 e vinha evitando, desde então, afastar-se de suas funções

O quadro do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), é irreversível, segundo boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (14). Ele está no Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o dia 02 de maio para tratamento de um câncer. Covas está em tratamento da doença que originou-se na cárdia, uma válvula no trato digestivo, e depois afetou...