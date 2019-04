Política Quadro com foto oficial do ex-governador José Eliton é deixado atrás de lixo na Câmara de Goiânia Registro foi feito na manhã desta quinta-feira (4), ao lado da sala do presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PROS)

O quadro com uma foto oficial do ex-governador José Eliton (PSDB), ocupava um local pouco digno na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira (4). A reportagem do POPULAR flagrou o retrato do tucano no chão, atrás de uma lixeira, ao lado da sala do presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PROS). José Eliton disputou, sem sucesso, a reeleição, em out...