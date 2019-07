Política Punições agravariam situação financeira

Os contratos do Estado de Goiás com a União têm cláusula que autoriza a União a fazer o bloqueio das transferências constitucionais obrigatórias e da arrecadação tributária de competência do Estado, em caso de inadimplência. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que a execução destes pontos “agravaria ainda mais a já caótica situação financeira do Estado de Go...