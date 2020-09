Política PTB fecha apoio a Vanderlan Cardoso na disputa em Goiânia Decisão foi tomada em reunião realizada pelos dois candidatos com integrantes do diretório metropolitano do partido

A chapa de Vanderlan Cardoso (PSD) e Wilder Morais (PSC), respectivos candidatos a prefeito e vice-prefeito em Goiânia, recebeu, nesta sexta-feira (18), um sétimo partido aliado. A vez foi do PTB, que agora se soma com PSD, PSC, DEM, PP, PMN e Avante. A decisão foi tomada em reunião realizada pelos dois candidatos com integrantes do diretório metropolitano do PTB...