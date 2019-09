Política PTB expulsa o deputado estadual Henrique Arantes Executiva do partido abriu processo contra o deputado devido a seu posicionamento de oposição em relação ao governo; parlamentar está a caminho do MDB

O PTB de Goiás expulsou o deputado estadual Henrique Arantes. Oficialmente, a expulsão se deu por seu posicionamento de oposição ao governo de Ronaldo Caiado (DEM), mas só foi concretizada pela ausência de defesa por parte do deputado, que está a caminho do MDB e, com a expulsão, pode trocar de partido sem risco de perder o mandato. A Executiva do PTB abriu proced...