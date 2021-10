Política PT quer triplicar número de deputados federais por Goiás Deputada estadual, Adriana Accorsi vai disputar vaga na Câmara no ano que vem; ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado é cotado para o governo

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás tem como meta para 2022 triplicar a quantidade de deputados federais da legenda na Câmara. O primeiro passo foi dado nesta quarta-feira (20) com o anúncio de que a deputada estadual Adriana Accorsi (PT) vai disputar uma cadeira no Legislativo federal. O partido também vem ampliando as discussões internas para a chapa majoritária,...