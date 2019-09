Política PT quer candidatos youtubers e cogita adotar mandatos coletivos Ideia é dedicar parte das vagas na chapa de vereadores a influenciadores digitais

O PT de São Paulo vai usar a escolha dos 82 candidatos a vereador que disputarão a eleição municipal do ano que vem para tentar atrair setores da esquerda afastados do partido devido à estrutura burocrática que ocupa todos os espaços da legenda. Na busca por mais jovens filiados e de ampliação do campo de influência, a legenda cogita aceitar até mandatos coletivos na e...