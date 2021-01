Política PT define apoio a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro para a presidência do Senado O anúncio da posição petista aconteceu na tarde desta segunda-feira, após reunião virtual da bancada

A bancada do PT no Senado decidiu nesta segunda-feira (11) apoiar Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a presidência da Casa, na eleição que será disputada em fevereiro. Pacheco é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) também explicitou seu apoio ao senador mineiro na última sexta-feira. Alcolumbre inclusive c...