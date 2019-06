O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) afirmou que seu partido pretende pedir a convocação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que explique na Câmara a troca de mensagens com os procuradores da Lava Jato, que indicaria sua influência no rumo das investigações da Operação.

“Vamos pedir a convocação de Sérgio Moro na Câmara. O ex-juiz deve explicações sobre suas conversas nada republicanas com o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol. As mensagens mostram que Moro extrapolou seu papel como juiz ao agir de forma combinada com procuradores”, afirmou Freixo.