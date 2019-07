Política PSL vai representar contra deputado que chamou Moro de ‘juiz ladrão’ De acordo com Carlos Jordy (PSL-RJ), um dos vice-líderes do governo e autor do pedido, a acusação de Braga contra Moro é um desrespeito e não pode ficar impune

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai entrar com uma representação (denúncia) no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Glauber Braga (Psol) por ter xingado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, de “juiz ladrão”. De acordo com Carlos Jordy (PSL-RJ), um dos vice-líderes do governo e autor do pedido, a acusação de Braga contra...