Política PSL vai procurar Bolsonaro para tentar reverter risco de saída do presidente 'Talvez a gente converse em São Paulo. Espero que avance positivamente', afirmou o senador Major Olímpio, líder da sigla na Casa; presidente deu sinais de que poderia deixar partido nesta semana

O PSL tenta acertar uma reunião de lideranças do partido com o presidente Jair Bolsonaro para tentar debelar a crise que pode resultar na saída do presidente. O senador Major Olímpio (PSL-SP) disse que algumas lideranças vão se reunir no início desta semana com Bolsonaro para pedir uma definição sobre seu futuro no partido. O senador participou da celebração da missa s...