Política PSL vai pedir auditoria nas contas da campanha presidencial, diz imprensa Em novo capítulo da crise entre o presidente e seu partido, PSL decide encomendar análise externa de suas contas; medida vem logo após o presidente pedir dados dos últimos cinco anos da legenda para auditoria

O PSL decidiu pedir auditoria nas contas da campanha presidencial de Jair Bolsonaro do ano passado, segundo informações do site G1. A medida veio logo após Bolsonaro e 21 parlamentares – entre eles seu filho Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL no Rio de Janeiro – terem assinado um documento pedindo ao presidente nacional do partido, Luciano Bivar, que abra t...