Política PSL vai concorrer a prefeitura de Goiânia com chapa pura Major Araújo vai disputar o cargo de prefeito junto com a pastora Rose Castelo, que foi oficializada na chapa em busca da vice

Em convenção realizada no domingo (13), o PSL definiu o nome da pastora Rose Castelo para compor como vice na chapa do deputado estadual Major Araújo, na disputa pela prefeitura de Goiânia. A chapa, com os dois nomes do PSL, será pura, o que foi considerado fundamental por Major Araújo para a composição da candidatura. Rose se descreve como empresária ...