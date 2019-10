Política PSL registra pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro Deputados paulistas da ala bivaristas querem ainda a destituição do filho do presidente do cargo de presidente do diretório estadual de São Paulo

A Executiva Nacional do PSL registrou em cartório nesta quinta-feira, 24, um pedido de expulsão do líder da bancada do partido na Câmara, Eduardo Bolsonaro (SP). Deputados paulistas da ala bivaristas entregaram o pedido ao partido. Eles querem ainda a destituição de Eduardo do cargo de presidente do diretório estadual de São Paulo. O docu...