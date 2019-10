Política PSL quer lançar Joice Hasselmann como candidata à presidência Ala do partido, ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar, quer a deputada na disputa no lugar de Bolsonaro

A deputada federal Joice Hasselmann é cotada pelo PSL para ser candidata à presidência em 2022. Seu nome é endossado pelos aliados do presidente da sigla, Luciano Bivar, que atualmente segue em disputa com aliados do presidente Jair Bolsonaro. As informações são da Folha de S. Paulo. Ao jornal, o também deputado federal Junioz Bozzella (PSL-SP), que tem sido porta-...