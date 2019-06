Política PSL promete fazer oposição a Lorenzoni em depoimento na CCJ da Câmara O ministro foi convocado por deputados, no fim de maio, para explicar o decreto de Bolsonaro que mudou as regras sobre o uso de armas e munições

Deputados do PSL decidiram dar o "troco" no ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e não vão blindá-lo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Embora Onyx tenha informado que não poderá comparecer nesta quarta-feira, 12, à audiência na CCJ, sua convocação está mantida e, se depender do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ele será tratado como o...