Política PSL perde mais de 9,1 mil filiados desde o ano passado em Goiás Delegado Waldir diz que redução não decorre da saída do presidente Jair Bolsonaro; PSDB e MDB aparecem em seguida, o primeiro com 3,1 membros a menos e o segundo, 2,2 mil

O PSL, PSDB e MDB foram os partidos que mais perderam filiados em Goiás entre 14 abril de 2020 e 1º julho de 2021. O período compreende a pré-campanha e eleição do ano passado e os seis primeiros meses dos novos mandatos de prefeitos e vereadores. O levantamento foi feito pelo POPULAR com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionados ao número de me...