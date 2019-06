Política PSL não vai entrar na linha defesa de Sérgio Moro, diz Luciano Bivar Segundo o presidente da legenda, cada parlamentar é livre para, individualmente, se manifestar sobre o caso, mas não haverá uma ação conjunta ou em nome da sigla governista

Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL não vai entrar na linha de defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que teve suas comunicações com integrantes do Ministério Público interceptadas por um hacker e divulgadas pelo site The Intercept. A Ordem dos Advogados do Brasil cobrou o afastamento do ministro e dos procuradores p...