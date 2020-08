Política PSL monitora pré-candidatos em Goiás

O diretório estadual do PSL criou um grupo de pessoas para monitorar as atividades de seus pré-candidatos em todos os municípios de Goiás. De acordo com o presidente estadual da sigla, deputado federal Waldir Soares, o Delegado Waldir, a equipe é formada por aproximadamente 20 pessoas e monitora tanto a movimentação dos filiados nas redes sociais quanto a parte jurídic...