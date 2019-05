Política PSL libera bancada para manifestações Partido não dará suporte formal a eventos em apoio ao presidente; em Goiânia, pouco mais de 300 estão confirmados

O PSL liberou os membros da sigla para participarem das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no domingo (26), mas não dará suporte formal ao movimento. A decisão, tomada em reunião ontem que reuniu a bancada do partido, vem após críticas do presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, que chegou a classificar os atos como “sem sentido”.Líder do PSL na Câma...