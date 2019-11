Política PSL fará um favor se expulsar Eduardo, diz tesoureira do Aliança Pelo Brasil Karina Kufa afirma que tática do PSL é provocar 'medo e terror'

A advogada do presidente Jair Bolsonaro e tesoureira do Aliança Pelo Brasil, Karina Kufa, defendeu nesta terça-feira (26), em entrevista à Rádio Eldorado, que o PSL expulse os deputados aliados de Bolsonaro da sigla - entre eles, Eduardo Bolsonaro, que enfrentará ainda hoje um processo na comissão de ética do partido. "Se expulsarem o Eduardo, é um favor que fazem,...