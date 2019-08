Política PSL expulsa deputado federal Alexandre Frota após críticas a Bolsonaro Deputado por São Paulo passou a criticar o governo Bolsonaro e chegou a dizer que o presidente é sua "maior decepção"

O PSL determinou nesta terça-feira, 13, por unanimidade (oito votos a zero) a expulsão do deputado federal Alexandre Frota (SP), que recentemente passou a fazer críticas à legenda e ao governo do presidente Jair Bolsonaro, seu correligionário. Uma das peças mais atuantes em favor da votação da reforma da Previdência, Frota estava insatisfeito com o veto do Palácio do P...