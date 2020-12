Política PSL entra com pedido para participar de processo contra Vinicius Cirqueira no TSE Deputado estadual teve mandato cassado e candidata do partido de Delegado Waldir pode ficar com a vaga

O presidente do PSL em Goiás, deputado federal Delegado Waldir Soares, entrou com pedido para participar do processo contra o deputado estadual Vinicius Cirqueira (PROS) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como o POPULAR adiantou, o parlamentar teve o mandato cassado pela corte e Keithe Amorim, que foi candidata em 2018 pelo PSL, pode ficar com a vaga, caso os vot...