Política PSL diz que vai expulsar deputado Daniel Silveira, preso após ataques ao Supremo Em nota, presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), diz que repudia com veemência ataques ao STF

O presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), informou que o partido vai expulsar do partido o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) após ataques feitos a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). "A Executiva Nacional do partido está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para o afastamento em definitivo do deputado dos quadros partidários", inform...