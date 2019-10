Política PSL divulga ferramenta com gastos após Bolsonaro pedir bloqueio de repasses Ação é uma resposta do grupo de Bivar às acusações de aliados do presidente sobre a falta de transparência nas contas do partido

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro pedir o bloqueio de repasses do fundo eleitoral para o PSL, o presidente da sigla, Luciano Bivar, anunciou uma ferramenta no site da legenda para divulgar as contas partidárias semanalmente. A criação da ferramenta é uma resposta do grupo de Bivar às acusações de aliados de Bolsonaro sobre a falta de transparência nas contas ...