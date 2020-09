Durante convenção neste domingo (13), o Partido Social Liberal (PSL) confirmou o nome do Major Araújo como candidato à Prefeitura de Goiânia nas eleições municipais. Na filiação, em agosto do ano passado, o parlamentar já era a principal aposta do PSL. Na ocasião, ele chegou a falar que gostaria de concorrer com Iris Rezende. Araújo chegou a compor a chapa de Iris na eleição de 2016 na posição de vice-prefeito, mas desistiu do cargo.

Quando se filiou ao partido, em agosto do ano passado, Araújo afirmou que já pensava em procurar o então partido do presidente Jair Bolsonaro quando sua legenda, o PRP, não atingiu a cláusula de barreira. Sem o porcentual de votos esperado, o PRP fundiu com o Patriota, o que abriu a possibilidade de seus filiados mudarem de partido. “Temos as mesmas bandeiras, como o interesse da família brasileira e o perfil conservador”, afirmou na ocasião.

Durante o evento neste domingo (13), o Major reclamou da ausência da imprensa e disse que quando passar para segundo turno, ou se vencer, não vai dar entrevistas e citou a cobertura no anúncio de Maguito e Vanderlan. “Quando vierem para a coletiva, não vou dar entrevistas. A imprensa parece não querer a mudança que nós precisamos experimentar. O PSL é o maior partido do Brasil e merecia mais respeito”. Disse ainda que não daria entrevistas por telefone.