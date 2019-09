Política PSL compara ataque a Bolsonaro ao 11 de setembro O atentado da Al-Qaeda às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, comandada por Osama bin Laden, fez 18 anos nesta quarta-feira

A liderança do PSL no Senado publicou uma foto nesta quarta-feira (11) no Instagram em que compara o atentado de 11 de setembro de 2001 ao ataque a facada sofrido por Jair Bolsonaro em sua campanha eleitoral, em 6 de setembro do ano passado. O atentado da Al-Qaeda às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, comandada por Osama bin Laden, faz 18 anos hoje....