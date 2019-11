Política PSL afasta filhos de Bolsonaro de diretórios e analisa expulsão de Eduardo Deputado deve ser o primeiro parlamentar ligado ao presidente da República a ser expulso do partido por criação de Aliança pelo Brasil

Em reação à desfiliação do presidente Jair Bolsonaro e ao anúncio de um novo partido, a cúpula do PSL vai analisar, no próximo dia 26, cinco pedidos de expulsão do deputado Eduardo Bolsonaro (SP) por infidelidade partidária. Dirigentes ligados ao presidente da legenda, Luciano Bivar (PE), avaliam que "há elementos suficientes" para que o filho de Bolsonaro perca o mandato p...