Política PSL acumula dívida de R$ 5,9 mi Advogados do presidente Jair Bolsonaro, que cobrou auditoria na legenda, argumentam que irregularidades no uso do Fundo Partidário podem justificar saída de deputados

Alvo de um pedido de auditoria por parte do presidente Jair Bolsonaro, o PSL acumula dívidas de ao menos R$ 5,9 milhões com a União relacionados aos seus diretórios regionais. A maior parte (86%) diz respeito a multas eleitorais, aplicadas por irregularidades envolvendo gastos em campanhas de candidatos do partido. Dirigentes da sigla atribuem os débitos a gestões anter...