Política PSDB vai criar coordenações regionais Decisão ocorre após Jânio Darrot anunciar que vai seguir à frente da presidência da legenda; serão 20 nomes escolhidos por ele próprio

Depois da decisão de permanecer no comando do PSDB goiano, o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, vai criar coordenações regionais para organizar o partido para as eleições municipais de outubro. Em entrevista ao POPULAR, ele afirmou ontem que a descentralização é importante para valorizar as lideranças locais e buscar a reestruturação do partido. Os coordenadores, que Jânio diz q...