Política PSDB trocará deputado da CCJ que apoia Caiado Após declarar apoio ao governador, Diego Sorgatto deverá ser substituído por Helio de Sousa

O líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Talles Barreto, pretende retirar a indicação de Diego Sorgatto como um dos membros do partido na Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJ). O parlamentar será substituído por Helio de Sousa após ter declarado apoio ao governo de Ronaldo Caiado (DEM). "Ele está com a base do governo e a orientação do partido é outr...