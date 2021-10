Política ‘PSDB terá candidato próprio em Goiás’, afirma Marconi Perillo

Mesmo que veja com “simpatia” a possível candidatura ao governo de Goiás do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), em 2022, o ex-governador Marconi Perillo diz ao POPULAR que o PSDB terá candidato próprio no estado. “É salutar que Gustavo seja candidato a governador. É jovem, cheio de energia, fez uma reeleição bonita em uma cidade emblemát...