Política PSDB fecha questão a favor da reforma da Previdência O jargão significa que os deputados do partido deverão ser favoráveis ao projeto, sob risco de punição por infidelidade partidária

Em reunião nesta terça-feira (11), a Executiva do PSDB “fechou questão” a favor da reforma da Previdência que está em análise na Câmara. O jargão significa que os deputados do partido deverão ser favoráveis ao projeto, sob risco de punição por infidelidade partidária. O anúncio foi feito pelo recém-eleito presidente do PSDB, Bruno Araújo. O partido, entretanto, há se ...