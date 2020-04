Política PSDB deve ir à Justiça por mandato de deputado estadual que se filou ao DEM Diego Sorgatto acertou com o PSDB a sua expulsão, liberando a troca de partido sem perca de mandato e possibilitando sua filiação para a disputa pela prefeitura de Luziânia

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, Talles Barreto, afirma que a cúpula do PSDB vai pedir o mandato de Diego Sorgatto, que trocou o partido pelo DEM em março. O partido marcou reunião na manhã da próxima quarta-feira (06/05) para tratar da expulsão do deputado estadual, que segundo ele, não será confirmada, possibilitando a judicialização de sua cadeira no L...