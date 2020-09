Política PSDB confirma Talles Barreto para disputa da prefeitura de Goiânia Em evento drive-in, com presença de José Eliton e mensagem em vídeo de Marconi, tucanos lançam deputado candidato a prefeito da capital; ‘discussão sobre a vice segue com dois partidos’, diz

O PSDB realizou a convenção partidária em Goiânia em esquema drive-in, no estacionamento do Shopping Passeio das Águas, na noite de ontem. Na ocasião, o partido oficializou a candidatura do deputado estadual Talles Barreto (PSDB) para disputar a prefeitura na capital. A chapa, porém, ainda não possui candidato a vice. Em entrevista ao POPULAR, o peessedebista disse q...