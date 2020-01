Política PSDB aguarda definição de Jânio Darrot Em nota, presidente estadual da sigla diz que não quis causar “sentimento negativo” com pedido de licença; Marconi pede “sensibilidade”

A disposição do presidente do PSDB goiano, Jânio Darrot, para se afastar do cargo causou diferentes reações de membros da legenda. Filiados ao partido se dividem entre os que defendem a continuidade do prefeito de Trindade na liderança do partido em Goiás e aqueles que aguardam decisão definitiva de Jânio para que providências em relação à executiva estadual seja tomada. ...