Política PSD vai pedir para ingressar nas ações que pedem a cassação do diploma de Rogério Cruz Em reunião, o partido decidiu que tem interesse em auxiliar o PMN, autor dos processos, nas causas contra o prefeito de Goiânia

O PSD decidiu, em reunião na noite desta quarta-feira (14), que vai comunicar ao PMN o interesse em ingressar nas ações que pedem a cassação do diploma do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e que alegam fraude na eleição do ano passado. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) é filiado à sigla e perdeu a disputa pela Prefeitura em 2020 para o então candidato M...