Política PSD e MDB rompem em Aparecida e Veter Martins pode sair candidato Falta de decisão sobre o vice de Gustavo Mendanha provocou o desgaste

Na noite de ontem o PSD e o MDB romperam a aliança que tinham em Aparecida de Goiânia. Com isso, Veter Martins (PSD), que é vice-prefeito de Gustavo Mendanha (MDB) na cidade, pode sair candidato para prefeito, em oposição ao gestor, que concorre à reeleição. Presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha disse que o rompimento partiu do MDB. “Eles romperam conosco. Nós fi...