Política PSD deve integrar ações pela cassação do diploma de Rogério Cruz Candidato derrotado no pleito, o senador Vanderlan Cardoso defendeu a ideia em entrevistas ontem; desconforto no partido, no entanto, adiou decisão para esta quarta-feira (14)

O PSD deve entrar nas ações que pedem a cassação do diploma do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e que alegam fraude eleitoral na eleição do ano passado. O partido vai bater o martelo nesta quarta-feira (14) a respeito do assunto, mas o presidente metropolitano da sigla, Simeyzon Silveira, diz que o partido entende como legítima a discussão “desse processo...