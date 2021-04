Política PSD deve entrar em ação que pede cassação do diploma de Rogério Cruz As ações foram movidas pelo ex-vereador e presidente estadual do PMN, Paulo Daher, e pelo diretório municipal do partido no início do ano e, agora, o diretório metropolitano do PSD pedirá para entrar como assistente

O PSD deve entrar nas ações que pedem a cassação do diploma do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e que alegam fraude eleitoral na eleição do ano passado. As ações foram movidas pelo ex-vereador e presidente estadual do PMN, Paulo Daher, e pelo diretório municipal do partido no início do ano e, agora, o diretório metropolitano do PSD deve pedir para entrar c...