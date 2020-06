Política PSD anuncia nome a prefeitura de Goiânia no dia 5 de julho Partido tem dois pré-candidatos para a eleição deste ano na capital: o deputado Francisco Júnior e o senador Vanderlan Cardoso

Com dois pré-candidatos a prefeito de Goiânia, o PSD vai anunciar o nome do partido para a disputa em 5 de julho. A decisão foi tomada ontem pelo presidente estadual da sigla, juntamente com os dois cotados, o deputado Francisco Júnior e o senador Vanderlan Cardoso. Reuniram-se por videoconferência. Segundo Vilmar, a data foi escolhida por marcar a comemoração do Bat...