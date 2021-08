Política PSC reúne Luiz do Carmo e Wilder e decide por candidatura ao Senado Partido deve manifestar interesse na participação da chapa de Ronaldo Caiado nos próximos dias

Em uma reunião que contou com as presenças do senador Luiz Carlos do Carmo (MDB) e o ex-senador Wilder Morais, a cúpula do PSC goiano decidiu na noite desta segunda (16) que terá candidato ao Senado. As lideranças do partido pretendem se encontrar com o governador Ronaldo Caiado (DEM) para tratar do assunto e manifestar o interesse na participação da chapa majoritária g...