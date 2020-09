Política PSB oficializa candidatura de Elias Vaz a prefeito de Goiânia Partido homologou também as alianças com Rede e PDT, que deve indicar o candidato a vice-prefeito

O PSB homologou nesta quarta-feira (16) a candidatura a prefeito de Goiânia do deputado federal Elias Vaz, além da aliança com o PDT, que deve indicar o vereador Paulinho Graus como candidato a vice-prefeito. A Rede Sustentabilidade também fechou apoio ao PSB, depois de retirar a candidatura a prefeita da arquiteta e urbanista Maria Ester, apesar de divergências internas. Como mostrou o POPULAR, o diretório estadual do partido não co...