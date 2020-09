Política PSB oficializa candidatura de Elias Vaz Deputado federal terá o empresário Genival Naves (PDT) como companheiro de chapa; e contará com Rede na coligação

O PSB homologou ontem, em convenção on-line, a candidatura a prefeito de Goiânia do deputado federal Elias Vaz com o empresário Genival Naves (PDT) na vice. A convenção do partido ocorreu de maneira virtual, mas com os convencionais tendo de ir à sede do partido para assinar a ata.Ao POPULAR, Elias diz que “o cenário está aberto” na capital e que não há favoritos. “O...