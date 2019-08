Política PSB inicia conversas para formação de grupo visando o Paço Elias Vaz e Lissauer Vieira articulam com o presidente da Câmara, Romário Policarpo (sem partido), para lançamento de nome para disputar a Prefeitura de Goiânia

O PSB intensificou, nesta semana, conversas para formação de um grupo visando a eleição municipal de Goiânia, sobretudo com diálogos feitos entre o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, e o deputado federal e presidente da sigla em Goiás, Elias Vaz, com o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (sem partido). De acordo com Elias Vaz, que era vere...