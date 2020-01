Política Protege arrecada mais de 50% acima do total de 2018 Em 11 meses de 2019, valor do Fundo de Proteção Social já supera o registrado em todo o ano anterior; contribuição empresarial influencia

Entre 2018 e 2019, o volume arrecadado pelo Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás) aumentou 51%, saltando de R$ 495,396 milhões durante todos os 12 meses de 2018 para R$ 748,733 milhões entre janeiro e novembro do ano passado. Com o incremento, a participação do fundo na arrecadação total do Estado saiu de 2,6% para 3,93% na mesma comparação. A c...